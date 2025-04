Eli Iserybt wil zich niet neerleggen bij straf van biergooier in de Koppenbergcross

Eli Iserbyt begrijpt niet dat de man die een beker bier in zijn gezicht gooide tijdens de Koppenbergcross slechts een waarschuwing kreeg. Hij overweegt dan ook verdere stappen te ondernemen.

Slechts een waarschuwing. Voor Eli Iserbyt is het onbegrijpelijk dat er geen zwaardere straf is uitgesproken tegen de man die een beker bier over hem gooide tijdens de Koppenbergcross op 1 november.

Iserbyt wil het daar niet bij laten en gaat met de rennersvakbond en hun advocaat bekijken wat er nog mogelijk is. "Was het een werkstraf of een symbolische euro geweest als straf, was het voor mij oké geweest. Maar nu voelt dit niet fair aan", zegt hij bij Sporza.

Rennersvakbond steunt Iserbyt

Ook de rennersvakbond deelt de mening van Iserbyt. Staf Scheirlinckx, voorzitter van de Belgische rennersvakbond, zal de motivering van het vonnis opvragen. Daarna zullen ze met Iserbyt bekijk wat de opties zijn.

"Maar langs de andere kant: er wordt dezer dagen heel emotioneel gereageerd. We moeten alles nuchter proberen te bekijken en eens wat afstand nemen. We moeten het niet dramatiseren, maar ook niet minimaliseren."

Volgens Scheirlinckx is het gedrag gewoon niet toelaatbaar. "We moeten dit dus breder bekijken dan de sport alleen. Het is een wet die geldt voor de ganse samenleving. Maar een signaal moet er nu echt wel komen."