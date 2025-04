Michel Wuyts vreest stevig obstakel voor Remco Evenepoel bij zijn comeback

Remco Evenepoel maakt vrijdag in de Brabantse Pijl zijn rentree in het peloton na een lange revalidatie. Michel Wuyts vreest dat Evenepoel echter niet meteen top zal zijn.

Zes maanden en zes dagen of 188 dagen, zo lang zal het geleden zijn dat Remco Evenepoel vrijdag nog eens een rugnummer mag opspelden. De Ronde van Lombardije was op 12 oktober vorig jaar zijn laatste wedstrijd.

Evenepoel heeft op stage in Spanje veel getraind en zal wellicht verlangen om opnieuw te koersen, maar de vraag is hoe zich dat zal vertalen in een wedstrijd. Evenepoel heeft al lang niet meer in een peloton gereden.

Wuyts over comeback van Evenepoel

Wat kunnen we al verwachten van Evenepoel in zijn eerste wedstrijden, zoals de Brabantse Pijl vrijdag en de Amstel Gold Race zondag? "Ik heb een vermoeden dat hij die eerste wedstrijden zal gebruiken om in te rijden", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck.

"Om te zien wat zijn lichaam zegt in koersomstandigheden." De vraag is maar of Evenepoel dat wel kan. "Neen, dat is tegen zijn temperament, maar soms moet je. Als zijn lichaam nog tegen pruttelt, zal dat inderdaad moeten."

"Dan zal hij tevreden moeten zijn met een dichte ereplaats. Hij heeft ook niet zo'n goede ervaringen met de Brabantse Pijl." In 2022 nam Evenepoel één keer deel aan de Brabantse Pijl, toen werd hij zesde op 41 seconden van Sheffield.