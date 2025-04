Neef van Remco Evenepoel doet boekje open: "Toen heeft hij gedacht aan stoppen"

Na zes maanden zonder koers mag Remco Evenepoel vrijdag eindelijk weer een rugnummer opspelden in de Brabantse Pijl. En dat na enkele zware maanden voor de dubbele olympische kampioen.

Voor Remco Evenepoel is het al enkele maanden uitkijken naar vrijdag 18 april en de Brabantse Pijl. Dan maakt hij eindelijk zijn rentree in het peloton na maanden van revalidatie en zijn vorm opnieuw op te bouwen.

"Het is inderdaad een lange weg geweest hierheen", zegt zijn neef Dario Kloeck bij Sporza Daily. "Vooral omdat we in het begin dachten dat de revalidatie niet zo lang zou duren. Net nadat hij was gevallen, belde hij mij op vanuit de ambulance. Hij klonk optimistisch."

Zware maanden voor Evenepoel tijdens revalidatie

De balans was echter bijzonder zwaar met onder meer een breuk in het rechterschouderblad en de hand. Evenepoel had het bijzonder zwaar omdat hij zijn ploegmaats en collega's in december al op stage zag vertrekken.

"Daar is een moeilijke periode begonnen van enkele weken. In die zwarte dagen zal hij inderdaad wel eens gedacht hebben aan stoppen, maar sinds hij terug op de fiets kon kruipen in januari, ging het op mentaal vlak stelselmatig wel de betere richting uit."

"We hebben de afgelopen maanden ook simpele dingen gedaan", zegt Kloeck. "Iets gaan eten of naar de voetbal gaan. We zijn samen bijvoorbeeld naar de wedstrijd Antwerp-Anderlecht geweest in de Beker van België. Dat is een beetje plezier maken om niet te veel aan de tegenslag te denken."