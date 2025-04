Bakelants trekt heel opvallende conclusie over voorjaar Van Aert: "Hij mag trainen zoveel hij wil, maar..."

Wout van Aert heeft opnieuw niet kunnen scoren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor Jan Bakelants is het duidelijk dat het voorjaar niet de beste periode is van Van Aert.

Met zeges in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem heeft Wout van Aert de afgelopen jaren al gescoord in het voorjaar. Maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix viel het nog nooit allemaal op zijn plaats.

Jan Bakelants, een goede vriend van Van Aert, ziet daar een heel opvallende reden voor. "Ik denk dat het voorjaar niet de periode is waarin Wout het allerhoogste rendement uit zichzelf kan halen", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

Groot palmares Van Aert in de zomer

"Wout mag trainen zoveel hij wil, in het voorjaar zal hij altijd wat minder zijn dan in de zomer", gaat Bakelants verder. Het palmares van Van Aert in de zomermaanden is dan ook een pak indrukwekkender.

Zo won hij negen etappes in de Tour en won de Strade Bianche en Milaan-Sanremo in augustus 2020, toen het bijzonder warm was. Van Aert lijkt dan ook beter te kunnen presteren in die warme omstandigheden dan andere renners.

"Voor Van der Poel geldt dan weer net het omgekeerde: hij is in de zomer goed, maar nooit zo flitsend als Van Aert", besluit Bakelants. Van der Poel won in zijn carrière nog maar één etappe in de Tour, in 2021.