Ingrijpen tegen de 'charme' van het wielrennen? "Dat slaat nergens op"

Het voorval met de bidongooier in Parijs-Roubaix doet opnieuw de vraag naar boven komen over de veiligheid in de koers. Maar wil de UCI wel ingrijpen?

De koers is niet enkel nog wat wielrenners die een weg afleggen. Het is een heus circus, een soort van festival geworden. En wie festivals zegt, zegt ook drank. Veel drank. Al van uren voor het moment dat de renners passeren wordt er enorm veel gedronken. Dat het vaak maar tot enkele incidenten komt is dan eigenlijk nog een meevaller. Dat iemand een bidon naar een renner gooit, dat begrijpt ex-wielrenner en journalist Thijs Zonneveld helemaal niet. Dat laat hij weten in De Morgen. “Beeld je eens in dat je een fles bier naar het gezicht van Lady Gaga gooit tijdens een concert. Daar kom je wellicht niet goed vanaf”, vertelt hij. “Toch is dat tot nu toe altijd gebeurd bij het wielrennen. Als we dit niet serieus nemen, dan trekt de volgende keer een supporter gewoon iemands stuur weg.” Volgens hem kunnen de organisatoren veel doen om dergelijke incidenten te vermijden, zeker al door toeschouwers op de nodige plaatsen op afstand te houden. En er is meer. “Ook een alcoholverbod op de laatste stroken en meer toezichthouders moeten op tafel komen. Nu moeten wielrenners zich nog steeds een weg banen door zatte supporters, kinderwagens en kratjes bier, en dat noemen we dan de charme van het wielrennen. Dat slaat nergens op.”