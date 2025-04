Remco Evenepoel tempert de verwachtingen en is heel eerlijk over zijn pijnlijke schouder

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel maakt vrijdag in de Brabantse Pijl zijn langverwachte comeback. De dubbele olympische kampioen zit op hete kolen, maar tempert ook de verwachtingen.

188 dagen na de Ronde van Lombardije op 12 oktober mag Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl eindelijk weer een rugnummer opspelden. Na een lange revalidatie is de dubbele olympische kampioen weer klaar voor de strijd.

Al zit hij ook nog altijd met twijfels. "Het is altijd moeilijk om te berekenen hoe groot mijn trainingsachterstand is. Ik zat op 1 februari weer op de fiets. De eerste maand kon ik nauwelijks stevige trainingen doen", zegt Evenepoel.

"Pas op stage in Spanje kon ik die aanvatten. Mijn lichaam was pas de afgelopen twee weken klaar voor trainingen aan hoge intensiteit. Ik heb grote stappen gezet, dus ik denk niet dat de Brabantse Pijl te vroeg komt. Natuurlijk ben ik niet in topvorm, maar ik ben blij dat ik kan koersen."

Evenepoel over pijnlijke schouder

De schouder van Evenepoel was stevig geraakt bij zijn val, met ook schade aan een zenuw. Daar heeft Evenepoel tot op de dag van vandaag nog altijd last van. "Gelukkig is dat deel van mijn schouder niet zo belangrijk."

"Morgen wordt mijn schouder stevig ingetapet om de schokken op de kasseien op te vangen. Als er een putje in de weg zit en ik verwacht dat niet, kan het behoorlijk pijn doen. Ideaal is het niet, maar mijn benen moeten de pedalen doen draaien", besloot Evenepoel.