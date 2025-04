Valpartij in Vuelta niet oorzaak van minder explosieve Van Aert? De Cauwer wijst andere reden aan

Wout van Aert kwam dit voorjaar duidelijk tekort in een aantal koersen. Voor José De Cauwer is daar een logische verklaring voor.

Zijn zware valpartij in de Vuelta wordt vaak aangehaald als de reden waarom Wout van Aert dit voorjaar explosiviteit tekort komt. Vooral omdat Van Aert weinig krachttrainingen heeft kunnen doen door zijn blessure aan zijn knie.

José De Cauwer ziet die val echter niet als dé reden. "Het is de opeenstapeling", zegt De Cauwer bij Het Nieuwsblad. Want volgens De Cauwer bleven renners vroeger tussen hun 26ste en hun 32ste even goed. Dat is nu veranderd.

Van Aert kon niet verbeteren tijdens de winter

Renners blijven tijdens de winter op hun zwakke punten werken en worden zo elk jaar een tikkeltje beter. "En dat heeft Van Aert gemist. Pas op, hij is tien keer meer verbeterd dan anderen, maar hij is telkens met een achterstand begonnen."

Van Aert is zo wat blijven hangen in plaats van elk jaar iets beter te worden. Die redenering kan ook wat doorgetrokken worden voor Remco Evenepoel. Ook hij moest al twee keer een winter missen door een blessure.

Evenepoel heeft in tegenstelling tot Van Aert nog wat tijd om beter te worden en zijn niveau op te krikken. Bij Van Aert zal het vooral hopen zijn dat hij de komende tijd gespaard blijft van zware blessures.