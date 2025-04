Veegt hij de nul weg? Wout van Aert spreekt vol zelfvertrouwen voor de Brabantse Pijl

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Voor Wout van Aert zit het voorjaar er nog niet op, hij rijdt vrijdag de Branbantse Pijl en zondag de Amstel Gold Race. Hij heeft er alleszins zin in.

In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest Wout van Aert telkens tevreden zijn met een vierde plaats achter Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Mads Pedersen. Zij zijn er vrijdag niet bij in de Brabantse Pijl.

Met Remco Evenepoel, die zijn langverwachte comeback maakt, en Tom Pidcock staan er wel enkele andere toppers aan de start. Voor Van Aert wordt het zijn tweede deelname aan de Brabantse Pijl, in 2021 verloor hij de sprint van Tom Pidcock en werd hij tweede.

"Ik kijk ernaar uit om er terug aan de start te staan", zegt Van Aert op de website van Visma-Lease a Bike. "Ik reed de wedstrijd enkele jaren niet, maar door de kalenderwijziging past de koers dit jaar in mijn schema."

Van Aert met vertrouwen naar de Brabantse Pijl

"Het is dus een extra kans voor me om een mooie voorjaarsklassieker te rijden. Ik kwam al eens dicht bij de overwinning bij mijn eerste en enige deelname in 2021, dus het parcours ligt me”, voegt Van Aert eraan toe.

"Mijn gevoel is goed, dus ik hoop absoluut om weer een rol te kunnen spelen in de finale. Met dat doel sta ik aan de start." Van Aert zoekt ook nog altijd naar zijn eerste zege van het jaar, lukt dat vrijdag in de Brabantse Pijl?