🎥 Remco Evenepoel geeft blik achter de scherm van revalidatie en spreekt zich duidelijk uit over de Tour

Remco Evenepoel heeft in de Brabantse Pijl zijn comeback gemaakt in het peloton na een afwezigheid van zo'n zes maanden. De dubbele olympische kampioen mikt vooral op de zomer.

Voor Remco Evenepoel was het een lange revalidatie na zijn zware valpartij op training in december. Evenepoel kon in de Brabantse Pijl eindelijk weer koersen en komt ook aan de start in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Toch kijkt Evenepoel vooral naar de zomer, dat zegt hij in een video van zijn ploeg Soudal Quick-Step. Die geeft een inkijk in de revalidatie van Evenepoel en vooral zijn laatste voorbereidende stage in de Sierra Nevada.

Evenepoel over de Tour

"Ik zit nog maar twee maanden terug op de fiets. Ik begin pas laat aan mijn seizoen, maar met de Ardennenklassiekers rijdt ik wel mijn favoriete koersen. Ook dit jaar was de Tour het hoofddoel, gelukkig was het ongeval vroeg genoeg om die niet te moeten schrappen."

"Vorig jaar reed ik een goede Ronde van Frankrijk, en ik heb er alle vertrouwen in dat ik wanneer ik terug in vorm ben en mijn schouder beter aanvoelt ook dit jaar een mooie Tour kan rijden", zegt Evenepoel nog.

De schouder van Evenepoel werd voor de Brabantse Pijl dan ook stevig ingepakt, om schokken op te vangen op de kasseien. Voor de Tour in juli hoopt Evenepoel die schouder dus nog wat te verbeteren.