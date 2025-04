Broedt Tiesj Benoot op plannetje met Wout van Aert? Ambitie wordt niet weggestoken

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Parijs-Roubaix liet hij aan zich voorbij gaan, maar Tiesj Benoot is er opnieuw bij voor de klimklassiekers. Hij hoopt onder meer samen met Wout van Aert te kunnen scoren.

Met een derde plaats in Dwars door Vlaanderen en een zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen deed Tiesj Benoot het de voorbije weken al bijzonder goed. Nu wil hij zijn voorjaar mooi afsluiten in de heuvelklassiekers.

Te beginnen met vrijdag de Brabantse Pijl, waar hij in 2017 en 2018 derde werd maar sindsdien niet meer aan de start stond. Ook voor Wout van Aert wordt het zijn eerste deelname sinds zijn tweede plaats in 2021.

Benoot kijkt vooral uit naar de Amstel Gold Race

"De Brabantse Pijl is een ideale voorbereiding", zegt Benoot op de ploegwebsite van Visma-Lease a Bike. Want Benoot kijkt vooral uit naar de Amstel Gold Race, waar hij in 2022 en vorig jaar als derde op het podium stond.

"In de Amstel Gold Race wordt er doorgaans van ver van de aankomst gekoerst. Ik hoop op een gelijkaardig scenario. Ook de Cauberg krijgt weer een belangrijkere rol in de finale, wat zeker in het voordeel van de aanvallers kan spelen."

"Ik zie zeker kansen voor een topresultaat met de ploeg, te beginnen met de Brabantse Pijl op vrijdag", besluit Benoot. Kan hij of Van Aert dit keer wel winnend over de streep komen?