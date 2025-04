De Wolf niet mals voor te passieve Wiebes in Parijs-Roubaix, Bakelants wijst ook naar Kopecky

De tactische keuzes van SD Worx-Protime in Parijs-Roubaix deden de wenkbrauwen fronsen. Vooral de (passieve) rol van Lorena Wiebes stuit op kritiek.

Zowel in Milaan-Sanremo als in Gent-Wevelgem offerde Lotte Kopecky zich in de finale op voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. De Europese kampioene maakte het ook telkens af, in de Ronde van Vlaanderen deed Kopecky dat. Zonder hulp van Wiebes.

In Parijs-Roubaix leek Kopecky ook de kopvrouw te zijn, maar op veel hulp van Wiebes kon ze niet rekenen. "Als Pauline Ferrand-Prevot gaat, mag Wiebes ook eens iets doen", zegt Dirk De Wolf bij Wielerclub Wattage.

"Ze mag ook eens iets doen voor Kopecky. Ze rijdt het gat niet toe en kijkt altijd naar Lotte. Dat deed ze in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en eigenlijk het hele voorjaar lang", gaat De Wolf verder met zijn kritiek.

Moet Kopecky meer op tafel durven slaan?

Kopecky had vooraf wel gezegd dat ze zich zou opofferen voor Wiebes als zij er nog bij was in de finale. "Als wereldkampioene moet je je eigen koersen kunnen rijden", vindt De Wolf. "Ze mag Wiebes eens aansporen dat zij op kop mag rijden."

Volgens Jan Bakelants hinkt Kopecky te veel op twee gedachten. "Tijdens de Ronde van Vlaanderen was ze de beste van de kopgroep, maar op de Paterberg heeft ze ook niet geprobeerd om aan te vallen. Tijdens Parijs-Roubaix herhaalde zich dat."