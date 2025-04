Kan hij meteen strijden tegen Pogacar? Trainer onthult wanneer Evenepoel teleurgesteld zal zijn

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de Amstel Gold Race staan Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het eerst sinds de Ronde van Lombardije nog eens samen aan de start. Kan Evenepoel meteen het duel aangaan met de wereldkampioen?

Vrijdag maakt Remco Evenepoel eindelijk zijn comeback in het peloton na een afwezigheid van zes maanden. In de Brabantse Pijl kan hij de benen al eens testen voor hij zondag ook de Amstel Gold Race rijdt.

Evenepoel zou vorig jaar al aan de start staan van de Amstel Gold Race, maar moest toen verstek laten gaan door zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. Ook Tadej Pogacar staat na een jaartje afwezigheid weer aan de start.

Duel tussen Pogacar en Evenepoel?

Op een echt duel tussen Pogacar en Evenepoel tot diep in de finale is het nog altijd wachten. Kan dat zondag al in de Amstel Gold Race? Zijn trainer Koen Pelgrim vindt dat geen realistische verwachting.

"Zeg nooit nooit, maar op dit moment mag en kan je er niet vanuit gaan dat Remco het zal halen van deze allerbeste Pogacar ooit", zegt Pelgrim bij Het Nieuwsblad. Zeker niet omdat Evenepoel een verstoorde winter heeft gehad.

Meedoen in de finale zou voor Evenepoel al een stap in de juiste richting zijn. "Maar is hij goed en verliest hij van ‘Pogi’, zal hij daar zeker kunnen mee leven. Wél teleurgesteld zou hij zijn mocht hij door ‘Janneke en Mieke’ worden voorbijgereden."