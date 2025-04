Leerde Evenepoel uit fouten van incidentrijke Brabantse Pijl in 2022? Vanthourenhout ziet teken

Remco Evenepoel staat na drie jaar afwezigheid opnieuw aan de start van de Brabantse Pijl. Toen verliep dat niet van een leien dakje en dat wilde Evenepoel nu absoluut vermijden.

Had Remco Evenepoel de Brabantse Pijl van 2022 wel mogen uitrijden? In een nerveuze koers in de regen haalde Evenepoel onderweg zijn handen van zijn stuur om de Brit Ben Turner weg te duwen om in het wiel van Victor Campenaerts te kunnen zitten.

Aan de finish was er ook nog een incidentje in de sprint om de tweede plaats. Een uitwijkende Wellens hinderde Cosnefroy, die op zijn beurt Evenepoel bijna in de hekken reed. Evenepoel werd zesde nadat Wellens was teruggezet naar plaats tien in de uitslag.

"Geen proper manoeuvre van Tim. Knijp ik niet in de remmen, dan val ik", was Evenepoel achteraf bijzonder doet. "Als je dit doet in een massaspurt, word je gediskwalificeerd." Drie jaar later is Evenepoel een andere renner geworden.

"𝐒𝐩𝐨𝐢𝐥𝐭 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐭! He doesn't treat riders with respect!" 😤



Evenepoel verkende de Hertstraat

"In die fase van zijn carrière deed hij nog wel eens vaker zo’n dingen", zegt Sven Vanthourenhout bij HLN. En dat is ook merkbaar aan zijn voorbereiding. Evenepoel had drie jaar geleden nooit eerder de Hertstraat (kasseien bergop, nvdr.) opgereden en kon als enige niet in het gootje rijden.

Nu heeft Evenepoel het parcours wel minstens twee keer verkend de voorbije weken. "Teken dat hij ermee bezig was. We kennen hem, hé. Als hij ergens start, is het met ambitie", zegt Vanthourenhout nog.