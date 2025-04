Patrick Evenepoel is ontroerd door gebaar van Remco bij zege in Brabantse Pijl: "Doet mij heel veel"

De zege van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl was er een met heel veel emoties. Niet alleen omdat het zijn eerste is sinds zijn comeback, maar Evenepoel droeg zijn zege ook op aan een overleden familievriend.

"Ik wil deze zege opdragen aan de beste vriend van mijn ouders, die overleden is. Normaal komt hij mee naar de wedstrijden, vandaag was zijn gezin hier voor het eerst zonder hem. Dit is er eentje voor Pascal", zei Remco Evenepoel in zijn flashinterview.

Pascal Vanherberghen was een boezemvriend van Patrick Evenepoel en een grote wielerfan. Toen Remco Evenepoel begon met koersen, miste hij bijna geen enkele wedstrijd. Vorige maand overleed Pascal onverwacht.

Aan de finish stonden de weduwe en zoon van Vanherberghen, Evenepoel reed in hun armen en fluisterde: "Dit is voor jullie papa". Ook zijn bloemen die hij kreeg op het podium, gaf Evenepoel aan de familie.

Veel emoties bij Patrick Evenepoel

Het ontroerde Patrick Evenepoel. "Wat dit met mij doet? Veel", zei hij met een krop in de keel. "Alles eigenlijk. Het was de eerste koers zonder Pascal en dan wint Remco."

Patrick Evenepoel en Pascal Vanherberghen hebben dan ook veel samen meegemaakt. Zij zaten in Lombardije drie dagen in het onthaal van het ziekenhuis toen Remco daar in 2020 zwaar was gevallen. "Dat zijn dingen die op je netvlies gebrand staan."