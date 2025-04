Wout van Aert en terugkerende Remco Evenepoel laten van zich horen na zware beproeving voor hen allebei

Remco Evenepoel maakt zijn terugkeer in het peloton en ook Wout van Aert is van start gegaan in Huizingen. Zo heeft de Brabantse Pijl twee grote Belgische namen op de startlijst die een zware beproeving achter de rug hebben, zij het op een verschillende manier.

Vooral naar Evenepoel was het uitkijken in Huizingen, dit jaar de startplaats van de Brabantse Pijl. "Ik ben gewoon blij dat ik weer tussen de andere renners sta. Ik zal tevreden zijn als ik een beetje mee heb kunnen koersen en heb kunnen genieten. Zonder pech blijven zou ook aangenaam zijn. Het was wat raar om mij terug klaar te maken voor een koers en opnieuw een rugnummer op te spelden. Dat was lang geleden."

Zijn schouder blijft voor hem een aandachtspunt. "Het kan een klein testje worden op de kasseien om te zien hoe de schouder aanvoelt. Ik heb vier tapes laten leggen om ervoor te zorgen dat alles stabiel blijft, want bepaalde delen van de spieren zijn nog beschadigd. De goesting om te koersen is wel al wekenlang aanwezig."

Veel fans komen naar Evenepoel kijken

Hij kan dat doen voor het oog van vele supporters. "Het is mooi om een eerste koers te rijden in eigen regio, op wegen die ik goed ken. Ik vind het altijd heel leuk om koersen dicht bij huis te rijden, want in de grote ronden ben ik altijd ver weg van huis. Het geeft een extra boost om een koers te rijden waarvoor vrienden en familie maar twintig minuten of zelfs minder moeten rijden om naartoe te gaan."

De zware beproeving van Evenepoel was uiteraard zijn revalidatie na een val op training. Voor Van Aert was het recupereren na Parijs-Roubaix: de Helleklassieker heeft er ferm ingehakt. "Het herstel was niet geweldig, ik had het er best lastig mee. Ik was heel erg vermoeid na Parijs-Roubaix. Ik heb enkele dagen genomen om te herstellen."

Van Aert tevreden met kalenderwijziging

Van Aert is tevreden met de wijziging op de kalender wat de Brabantse Pijl betreft. "Omdat de volgende koers pas op vrijdag op het programma stond, was het ook mogelijk om langer te herstellen. In de vorige jaren wist je al op voorhand dat je niet voldoende hersteld was, als je moest koersen op de woensdag na Parijs-Roubaix."