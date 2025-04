Wout van Aert "wil winnen" in Brabantse Pijl, ploegleider heeft toch minder goed nieuws

Wout van Aert wil de nul dit seizoen graag wegvegen in de Brabantse Pijl. Vraag is of hij helemaal hersteld is van zijn valpartij in Parijs-Roubaix afgelopen zondag.

Net als in de Ronde van Vlaanderen moest Wout van Aert in Parijs-Roubaix tevreden zijn met een vierde plaats. Opnieuw waren Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Mads Pedersen net iets sterker dan hem.

In de Brabantse Pijl staan die drie niet aan de start, maar zijn onder meer Tom Pidcock, Remco Evenepoel en kwelduivel Neilson Powless wel aanwezig. Vraag is hoe hersteld hij al is van Parijs-Roubaix van zondag.

Van Aert voelde zich namelijk erg moe na zondag en had het wat moeilijk om te recupereren. Maar na enkele dagen aan de Belgische kust is Van Aert weer klaar voor de strijd. Over zijn ambities was Van Aert heel erg helder. "Ik wil winnen vandaag."

Ploegleider heeft minder goed nieuws over Van Aert

Of dat realistisch is, is echter nog maar de vraag. Ploegleider Arthur van Dongen verklaarde dat Van Aert nog "wat pijntjes" heeft na zijn valpartij in Parijs-Roubaix. Van Aert liep namelijk niet enkel schaafwonden op aan zijn knie.

"Hij heeft nog andere pijntjes, maar daar ga ik geen uitspraken over doen." Van Dongen benadrukte wel dat Van Aert goed genoeg is om te koersen en dat hij er zin in heeft. En dat dat het belangrijkste is.