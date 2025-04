Dan toch geen gewaagde zet van Evenepoel? "Wout en ik hebben onderweg iets afgesproken"

Remco Evenepoel won vrijdag de Brabantse Pijl. Hij won verrassend de sprint van onze landgenoot Wout van Aert.

Iedereen had verwacht dat Remco Evenepoel in de laatste ronde van de Brabantse Pijl zou kiezen voor de aanval. In de sprint had hij immers op papier zo goed als geen kans tegen Wout van Aert.

Maar dat draaide eventjes anders uit. “Wout en ik hebben onderweg gesproken toen we met twee vielen en hebben heel snel besloten om niet meer aan te vallen en samen naar de aankomst te rijden omdat we anders misschien met lege handen zouden achterblijven”, geeft Evenepoel toe aan Het Nieuwsblad.

De twee komen goed overeen met elkaar. Volgens Evenepoel zou het niet slim geweest zijn om aan te vallen als je iets anders hebt afgesproken. Evenepoel had echter heel veel vertrouwen in zijn sprint, zo geeft hij nog aan.

“Omdat ik in de laatste ronde gevoeld had dat ik de betere was van Wout. Op de Hertstraat had ik het gevoel dat hij moeite had om me te volgen en op de Moskesstraat dwong hij me op kop, dus ik denk dat hij bang was dat ik nog eens zou aanvallen.”

De sprint vanop kop beginnen was een stevige gok, maar volgens Evenepoel was het met wind in de rug. “De laatste trainingen achter de brommer met papa, waar ik een paar sprintjes op snelheid deed, hadden me veel vertrouwen gegeven”, besluit hij.