Geen schrik voor sprint tegen Van Aert: vader Evenepoel verwijst naar Van der Poel

Naar de sprint gaan met Wout van Aert en vanop kop beginnen, je moet het maar durven. Remco Evenepoel deed het en werd er ook voor beloond.

Net als in de sprint van Dwars door Vlaanderen tegen Neilson Powless, was Wout van Aert op papier de snelste in de sprint in de Brabantse Pijl tegen Remco Evenepoel. Maar twee keer liep het verkeerd voor Van Aert.

Hij moest zich voor de streep nog gewonnen geven en twee keer tevreden zijn met een tweede plaats. In Dwars door Vlaanderen was Van Aert teleurgesteld omdat er onderweg fouten waren gemaakt, na de Brabantse Pijl niet.

Evenepoel klopt Van Aert in de sprint

Want Evenepoel was onderweg bijzonder sterk. "Remco versmachtte me in het laatste uur", zei Van Aert in zijn flashinterview. In de laatste twee kilometer dwong Van Aert Evenepoel de kop op, maar de olympische kampioen liet het tempo niet echt zakken.

Wat dacht Patrick Evenepoel voor de sprint? "Ik herinner me dat Wout in de Ronde van Vlaanderen naar de meet ging en Mathieu won ook (in 2020, nvdr). Een sprint moet altijd gereden worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat werd nog maar eens duidelijk. Van Aert kwam aan het achterwiel van Evenepoel, maar kwam niet verder. "Het belangrijkste is het vertrouwen dat Remco hieraan overhoudt dat hij terug meedraait, dat hij er terug bij is."