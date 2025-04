Maakte Wout van Aert fouten in Brabantse Pijl? Sportief directeur legt het uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen zege in de Brabantse Pijl voor Wout van Aert. Onze landgenoot moest de duimen leggen voor de wederoptredende Remco Evenepoel.

Voor Remco Evenepoel was het meteen prijs in zijn eerste koers na zijn ongeval begin december. Hij klopte Wout van Aert in de sprint van de Brabantse Pijl.

Sportief directeur Arthur van Dongen vertelde bij Indeleiderstrui dat Van Aert en Visma Lease a Bike geen fouten maakten in de koers. “Remco bleek de meest frisse te zijn. Jammer. We hebben geen fouten gemaakt, maar zijn op waarde geklopt”, klonk het na afloop van de wedstrijd.

“We weten dat dit een heel lastige koers is. Intens, met een lengte van 165 kilometer. Waarvan de laatste 55 kilometer keihard gereden is”, gaat Van Dongen verder.

Volgens de sportief directeur moet onze landgenoot ook niet superteleurgesteld zijn over deze tweede plaats en alle andere resultaten die hij dit voorjaar boekte.

“Als je tweede kan worden in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en als vierde eindigt in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, denk ik niet dat je heel slecht bent. Al willen we hem allemaal zien winnen”, besluit hij.