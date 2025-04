Patrick Lefevere over de zege van Evenepoel: "Heb de lip van Wout nog niet vaak zo diep zien hangen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Patrick Lefevere is sinds dit seizoen geen CEO meer van Soudal-QuickStep. Toch betekent de overwinning van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl heel erg veel voor hem.

Patrick Lefevere volgde de Brabantse Pijl als analist voor de RTL. Hij zag meteen dat Remco Evenepoel het heel erg goed doet.

En daar heeft hij een woordje voor: “Remco est affûté . Hij staat afgetraind”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Je ziet het in zijn gezicht en al helemaal aan zijn benen. Als de voorbije maanden - dixit Remco - de zwaarste uit zijn leven waren, dan zal het ook zijn omdat hij heel zwaar heeft getraind.”

Lefevere was dan ook niet verrast van de uitkomst van de Brabantse Pijl. Aan het gezicht van Evenepoel zag hij meteen hoe laat het is en dat zag hij in het verleden ook al eens.

“Ik had een flashback naar de Clasica San Sebastian van 2022, toen Evenepoel solo won, maar op de laatste beklimming van de Erlaitz nog Simon Yates in het wiel had. Die heeft hij op dezelfde manier doodgedaan als Wout van Aert: gewoon zachtjes wurgen.”

En zowel Yates als Van Aert hadden het op het moment zelf in de koers helemaal niet door wat Evenepoel aan het doen was. “Ik heb de lip van Wout van Aert in ieder geval nog niet vaak zo diep naar beneden zien hangen”, besluit Lefevere.