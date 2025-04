Boezemvriend vertelt hoe zwaar de grote druk weegt op Wout van Aert en dat is misschien wel veel meer dan het lijkt

Wout van Aert snakt naar nog eens een grote klassieke triomf. Hoe groter de drang, hoe groter de druk ook die elk jaar terugkomt.

Het is volgens Daan Soete niet te onderschatten met welke mindset Wout van Aert naar de voorbije koersen moest trekken. Dat benadrukt de goede vriend van Van Aert in De Zondag. "Hij reed toch onder de nodige druk in de kasseiklassiekers, zijn grote doelen. Vanuit zichzelf, het publiek, de ploeg. De grootste stress is er nu even af."

De veldrijder en gravelrijder denkt dus dat we voortaan een meer ontspannen Van Aert zullen zien. Die kan dan met open vizier strijden voor een zo goed mogelijke uitslag. Er valt dan misschien nog wel een aangename verrassing uit de kast, op een moment dat niemand het meer verwacht. "Alles wat er nog bijkomt, is meegenomen. Vanaf het moment dat je het loslaat, ben je misschien wel beter."

Ook toppers lezen sociale media

De verwachting is nochtans dat de grote kleppers uit het wielrennen elke keer wel met een fris hoofd aan de start komen. Zij worden verondersteld van om te kunnen gaan met alle kritiek of kwetsende woorden die op hen afkomen. "Je denkt dat die mannen zich niet veel aantrekken van de commentaren. Maar ze lezen ook van alles op de sociale media."

Volgens Soete zijn Wout van Aert en andere renners van zijn kaliber daar niet immuun voor. Zij kunnen daar evengoed van afzien als renners die veel minder in aanmerking komen voor grote overwinningen. "Er zijn niet veel mensen die zich daar niets van aantrekken. Het lijkt alleen maar zo dat ze er ongevoelig voor zijn", aldus Soete.

Van Aert mogelijk meer ontspannen in de Amstel

In de Amstel Gold Race zullen we al kunnen zien of Van Aert vanuit een meer ontspannen stelling zijn kans kan gaan.