Lieten Kopecky en co zich verrassen? Wereldkampioene pareert meteen de kritiek

Lotte Kopecky heeft geen hoofdrol gespeeld in de Amstel Gold Race. De wereldkampioen kon wel tevreden zijn met winst van haar ploeggenote Mischa Bredewold.

Met een 34ste plaats eindigde Lotte Kopecky op net iets meer dan twee minuten van haar ploeggenote Mischa Bredewold. De wereldkampioen had drie ploeggenoten in een kopgroep van zo'n twintig rensters met Bredewold, Vas en Wiebes.

Dat was niet in beeld te zien, de uitzending was nog niet begonnen. "Jullie willen koers, jullie krijgen koers", lachte Lotte Kopecky tijdens de live-uitzending op Sporza. "Maar dat jullie het niet gezien hebben, is natuurlijk niet mijn fout."

Kopecky tevreden na de Amstel Gold Race

Kopecky had dus drie ploeggenoten mee te zitten in de kopgroep en moest dus niets doen. "Ik had er zelf ook bij kunnen zitten en dan was het een ander verhaal geweest, maar ik ben blij dat we het met de ploeg mooi hebben afgewerkt."

Met Mischa Bredewold won er uiteindelijk een ploeggenote van Kopecky, die dus 34ste werd. Toch kon de wereldkampioene tevreden terugblikken. "Het gevoel was goed en dat was heel belangrijk voor mij."

"We hebben ons met de favorieten gewoon allemaal een beetje laten verrassen. Van elke ploeg zat er wel iemand mee en dan weet je dat er naar elkaar gekeken kan worden", besloot Kopecky nog.