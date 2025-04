Na Remco Evenepoel zelf getuigt nu ook vrouw Oumi hoe zwaar het voor hen geweest is: "Diepe dalen voelden nog dieper"

Remco Evenepoel had voor zijn comeback al aangegeven dat de laatste maanden enorm zwaar voor hem zijn geweest en hij zelfs aan stoppen dacht. Ook voor zijn vrouw was het geen sinecure om haar man zo lang aan de kant te zien staan.

Oumi Rayane laat in haar Instagram Stories blijken hoe de emoties hoog zijn opgelopen. Eerst deelde ze een filmpje van de omhelzingen aan de aankomst in Overijse, zowel tussen haar en Remco als die met zijn andere naasten. Daarna heeft ze in een post ook in haar woorden omschreven hoe de weg naar de comeback aanvoelde voor haar en voor Remco.

"De laatste paar maanden zijn uitdagend geweest, zowel fysiek als mentaal", is het duidelijk een uitputtingsslag geweest voor hen beiden. "Ja, de hoogtepunten van de recente seizoenen waren ongelooflijk, maar dat gaf bij de diepe dalen ook het gevoel dat we nog dieper zaten. Maar we hebben in stilte hard gewerkt om sterker terug te komen."

Oumi is enorm dankbaar

Oumi benadrukt duidelijk wat haar bedoeling is met het delen van haar gevoelens over de afgelopen periode. "Met deze boodschap wil ik mijn oprechte dankbaarheid betuigen aan iedereen die aan onze zijde stond in de moeilijke tijden. Het is gemakkelijk om mensen rondom je te hebben in de mooie momenten, maar je ziet pas tijdens de moeilijke momenten wie echt is."

Remco Evenepoel en zijn vrouw weten nu nog beter dan ooit tevoren op wie ze echt kunnen rekenen. "Dus bedankt aan onze familie, vrienden en de beste fans om ons de steun te geven die we nodig hadden", betrekt Oumi ook de supporters van haar man in de hulde. "Je weet wie je bent. Het is een kleine cirkel maar de sterkste. Veel liefde."

Inspanningen Evenepoel hebben geloond

Oumi sluit haar boodschap af met de initialen R&O, wat natuurlijk staat voor Remco en Oumi. Na de zege van Remco in de Brabantse Pijl weten ze dat alle inspanningen het waard zijn geweest.