Patrick Lefevere laat zich uit over de nieuwe wielerkalender en heeft één ferme bedenking

Geen Brabantse Pijl op de woensdag tussen Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race, maar wel de Ronde van Limburg. De Brabantse Pijl is dan weer verschoven naar vrijdag. Daar zijn duidelijke redenen voor en ook Patrick Lefevere heeft zich uitgelaten over de zaak.

CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel gaf deze week een paar redenen waarom er met de kalender is geschoven. Hij gaf daarbij ook aan dat de Brabantse Pijl bewust korter is gemaakt om toch zoveel mogelijk toprenners ook daar aan de start te krijgen.

Tadej Pogacar bedankte beleefd voor het voorstel, maar onder meer Wout van Aert en Remco Evenepoel stonden wél aan de start. Een goede zaak dus, ook met oog op de komende jaren?

Sterk deelnemersveld

"Samen met Remco heeft ook organisator Flanders Classic de koers gewonnen. Met Remco Evenepoel, Wout van Aert en Antonio Morgado krijgt de eerste editie op vrijdag een gedroomd podium."

"In Vlaanderen smullen we plaats één en twee, maar over een paar jaar zal wel duidelijk zijn dat er met Morgado drie toppers op het podium staan", aldus Patrick Lefevere in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Goed weer een factor

Lefevere merkte wel op dat er geen grote instroom was van renners uit het Baskenland - waar ze bij Flanders Classics op hoopten. Toch was er een stevig deelnemersveld, al is het een nadeel dat de Amstel Gold Race twee dagen later al volgt.

"Ik vraag me af of renners in de toekomst gaan blijven dubbelen. Dit was een editie met mooi weer, wat een gigantisch verschil maakt. Midden april gaan we niet altijd zoveel geluk hebben", geeft Lefevere dan ook nog een waarschuwing.