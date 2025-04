Remco Evenepoel baalt twee keer na derde plaats: "In zo'n koers betaal je dat cash"

Remco Evenepoel heeft in zijn tweede koersdag de sterke lijn doorgetrokken. In de Amstel Gold Race moest hij door een foutje in de sprint wel tevreden zijn met de derde plaats.

Na zijn zege in de Brabantse Pijl werd Remco Evenepoel meteen een van de topfavorieten in de Amstel Gold Race. De dubbele olympische kampioen kwam op 100 kilometer van de streep wel ten val, maar reed toch een sterke finale.

Samen met Skjelmose slaagde Evenepoel er in om Pogacar terug te halen. "Dat werkt motiverend, want dat was nog niet gebeurd", zei Evenepoel achteraf bij VRT1. Maar in de sprint liet Evenepoel wel in de luren leggen door Pogacar.

Foutje in de sprint en val nekken Evenepoel

De wereldkampioen deed alsof hij zijn sprint zou inzetten en Evenepoel zette aan op zo'n 230 meter van de streep. Met de wind schuin op de kop kon Evenepoel zijn sprint niet tot op de streep doortrekken.

"Ze komen er niet veel over. Ze pakken maar een halve fiets. Als ik nog 50 meter wacht...", was Evenepoel toch wat teleurgesteld. En ook die val speelde zijn rol. "Zonder die val had ik gewonnen. Ik moest zeker 30 kilometer achtervolgen."

Evenepoel moest zo'n 100 Watt meer duwen om terug te keren in het peloton. "In zo'n koers betaal je die cash. Als ik die krachten kan sparen, kon ik misschien nog aanvallen op de Cauberg of alleen proberen weg te rijden. Maar dat zal voor volgend jaar zijn", besloot hij nog.