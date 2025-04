Remco Evenepoel laat verschillende tactische inzichten op de wereld los en zegt waar hij hoort in het lijstje met favorieten

Na het winnen van zijn eerste koers van het jaar kan Remco Evenepoel op zoek gaan naar een 2 op 2. Het wordt ook interessant om te kijken hoe hij dat tactisch wil aanpakken.

Hij weet ook dat de Amstel de Brabantse Pijl niet is. "Het is wel een wat langere afstand", lacht hij. "Dit is een andere koers. Er zullen andere tactieken gebruikt moeten worden. Ik zal me wat meer moeten verstoppen en slimmer moeten koersen. Het is een nerveuze koers. Daarom is het ook goed dat ik eerst de Brabantse Pijl heb gereden, zodat ik de zenuwen in het peloton weer kon ervaren en de explosiviteit in de benen te voelen."

Die ervaring kan alleen maar helpen, want het zal een moeilijke strijd worden tegen de man die velen beschouwen als de beste ter wereld. "Er komt wel iemand bij die dynamiek van de koers zal veranderen", verwijst Evenepoel naar zijn goede vriend Pogacar. "Het is aan mij en mijn ploeg om opnieuw voor de overwinning te gaan."

Wat meer druk voor Evenepoel en zijn ploeg

Evenepoel beseft ook dat zijn naam weer veelvuldig genoemd zal worden bij de kanshebbers. "Mogelijk brengt mijn zege in de Brabantse Pijl mij wel wat hoger in de lijstjes met favorieten. Natuurlijk heb ik mezelf en de ploeg wat meer druk opgelegd. Ik wissel goede en minder goede dagen nog af. Ik hoop opnieuw op een goede dag."

De manier waarop hij het vrijdag kon afronden, heeft deugd gedaan. "Ik kan toch ook in mijn sprint geloven in het einde van een wedstrijd. We zullen met de ploeg voor de Ardennen wel weer klaar zijn om mannen als Powless en Pidcock te bekampen." En Pogacar? "Ik zou mezelf op dit moment nooit boven Tadej zetten, maar misschien wel vlak onder hem."

UAE en Soudal Quick-Step moeten controleren

Evenepoel moet dus de uitdager van de Sloveen worden. Op tactisch vlak laat Remco dus uitschijnen dat hij zich misschien wat verborgen kan houden, maar dat zal voor zijn ploeg niet gelden. "Het is duidelijk dat iedereen naar ons twee zal kijken. Wij zullen samen met UAE de koers moeten controleren. Dat zal het geval zijn voor drie opeenvolgende klassiekers. We houden er ook van om op die manier te koersen."