Remco Evenepoel reageert op de dolle gekte die hij meteen doet losbarsten

Remco Evenepoel doet weer mee en dus is het weer dolle gekte aan de start en aankomst van de koers. Die twee lijken wel hand in hand te gaan.

Voorbije vrijdag viel er alleszins niet naast te kijken. De comeback van Remco Evenepoel bracht een massa volk op de been, in die mate dat de term 'Remcomania' weer de ronde deed in de media. Het was niet overdreven. De omstandigheden waren er ook perfect voor. Door de latere start in Huizingen waren niet enkel de vroege vogels aanwezig en ook de weergoden gaven hun toestemming.

Evenepoel zelf was al dolblij dat hij opnieuw zijn gouden helm kon opzetten, zijn tenue met gouden bandjes kon aantrekken en weer op zijn gouden fiets kon kruipen. Dat hij hierbij dan nog eens de steun krijgt van zoveel mensen, moet enorm deugd gedaan hebben. Na zijn zege in de Brabantse Pijl was het dan ook al Evenepoel wat de klok sloeg bij de vlaggen en spandoeken die aan het podium opduikten.

Evenepoel heeft genoten van 'gekke' ontvangst

Remco Evenepoel reageert zelf op de dolle gekte die hij van bij zijn eerste koers weer heeft doen losbarsten. "Ja, dat was gek hé", had hij er zich niet helemaal aan verwacht. "De ploegmaats zeiden ook dat er nog nooit zoveel volk geweest was bij de presentatie van de Brabantse Pijl. Leuk om zoveel volk te zien, dat geeft extra motivatie."

Dat gaf die hele beleving nog een tikkeltje extra glans en waarde. Evenepoel heeft het allemaal in zich proberen opnemen. Op sportief vlak was het een perfecte dag en de steun van de fans maakte het helemaal af. "Het was zeer speciaal. We waren niet ver van mijn thuis, het zonnetje scheen en er waren veel mensen op de koers afgekomen."

Evenepoel-fans moeten vandaag de grens over

Mogelijk zal hij vandaag in de Amstel Gold Race in ietwat rustigere omstandigheden de koers kunnen aanvatten. Al is Valkenburg nu ook niet zo ver voor de Belgische fans: als Evenepoel wint, dan kan ook over de grens het feest weer losbarsten.