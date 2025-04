"Voor iemand die 3,5 miljoen euro per jaar krijgt...": Van Aert krijgt af te rekenen met stevige kritiek

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft dit jaar nog niet kunnen winnen, hij verloor onder meer de sprint in de Dwars door Vlaanderen en Brabantse Pijl. Er komt dan ook wat kritiek op grootverdiener Van Aert.

Met een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen, een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en ook een tweede plaats in de Brabantse Pijl deed Wout van Aert het uitstekend de voorbije weken.

In Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl verloor Van Aert telkens de sprint van een op papier minder snelle renner. Maar Powless en Evenepoel klopten Van Aert al bij al makkelijk, die twee keer tevreden moesten zijn met een tweede plaats.

Na de Amstel Gold Race was Van Aert kritisch voor zichzelf, na de Brabantse Pijl was hij wel tevreden. Columnist Hans Vandeweghe denkt echter dat Van Aert niet de waarheid spreekt. Hij vindt dan ook dat Van Aert zich vragen moet stellen.

Moet Van Aert zich vragen stellen?

"Van alle toprenners is hij degene die het meest meedoet in de finales, maar toch niet wint", zegt Vandeweghe bij De Morgen. Van Aert rijgt de ereplaatsen aan elkaar en dat zal volgens Vandeweghe ook in het hoofd van Van Aert kruipen.

"Van Aert gaat daar met een kwinkslag mee om, maar de media gaan daar elke keer naar vragen. En terecht, als je 3,5 miljoen euro per jaar verdient. Die vraag zal de ploeg hem dus ook stellen", is Vandeweghe kritisch.