📷 Nathan Van Hooydonck kondigt heugelijk nieuws aan en reageert al meteen met kwinkslag

Nathan Van Hooydonck en zijn vrouw Alicia zijn voor de tweede keer ouders geworden. Dat kondigde de ex-renner zelf aan op zijn sociale media.

Nathan Van Hooydonck en zijn vrouw Alicia hebben recent hun dochtertje Isabella verwelkomd. Dat kondigde Van Hooydonck op Pasen aan op zijn sociale media. Broertje Alessio (1,5) heeft er nu dus een zusje bij.

In 2021 werden Van Hooydonck en zijn vrouw Alicia voor het eerst ouders, maar verloren ze hun zoontje Thiago kort na de geboorte. Voor de ex-renner is het dus de derde keer dat hij vader is geworden.

"Ons meisje, Isabella, is gearriveerd - en ze heeft al meer kleren dan ik", reageerde Van Hooydonck met een kwinkslag op zijn sociale media. Met daarbij een foto van zijn zoontje Alessio die zijn kleine zusje op het hoofd kust.

Voor Van Hooydonck verliep de geboorte van zijn dochtertje Isabella wellicht in betere omstandigheden dan die van Alessio. In september 2023 had hij nog maar net het ziekenhuis verlaten nadat hij een hartaanval kreeg in de auto.

Van Hooydonck wist op dat moment al dat hij een punt moest zetten achter zijn carrière als renner. op dit moment is Van Hooydonck nog altijd aan de slag bij Visma-Lease a Bike, op de commerciële dienst van de ploeg. Van Hooydonck duikt ook geregeld op bij Eurosport als analist.