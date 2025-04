De Cauwer zag uitmuntende ploegmaat van Evenepoel: "Als hij er niet was geweest..."

Remco Evenepoel reed een gat dicht op Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race, wat bewonderenswaardig is. Al kon Evenepoel dat niet zonder één ploegmaat, vindt José De Cauwer.

Tadej Pogacar ging op iets meer dan 40 kilometer van de streep solo in de Amstel Gold Race. De wereldkampioen reed zo'n 35 tot 40 seconden weg, maar niet verder. En dat had volgens José De Cauwer een duidelijke reden.

Namelijk de kopbeurt van Ilan Van Wilder in het stuk voor de beklimming van de Keutenberg. "Dat was heel straf", zegt De Cauwer bij Sporza. "Als die niet doet wat hij gisteren deed, was de koers gereden. We zagen de knecht Van Wilder, die zelf geen prijs wou rijden."

Van Wilder was de enige ploegmaat die Evenepoel dan nog bij zich had en hij zorgde er ook voor dat het tempo bij de achtervolgers niet stil viel. Want andere ploegen waren niet van plan om vol te rijden in de achtervolging op Pogacar.

Wordt Van Wilder belangrijk in Luik?

Evenepoel kon zo uit de wind zitten en net na de Keutenberg naar Skjelmose rijden. Samen reden ze naar Pogacar, met de intussen gekende uitslag. Van Wilder liet daarna lopen en kwam als 54ste binnen op meer dan 7 minuten.

Krachten sparen wellicht, want zondag in Luik-Bastenaken-Luik zou Van Wilder wel eens een erg belangrijke ploegmaat voor Evenepoel kunnen worden. Om Pogacar te kunnen kloppen in een rechtstreeks duel zal namelijk alles moeten kloppen.