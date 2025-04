Demi Vollering bijt stevig van zich af na de Amstel Gold Race: "Altijd weer hetzelfde"

Demi Vollering is er niet in geslaagd om de Amstel Gold Race te winnen. De Nederlandse viel al vroeg in de koers en gaf haar ploeggenote Juliette Labous de kans om voor de zege te strijden.

Iets meer dan een maand na Milaan-Sanremo stond Demi Vollering in de Amstel Gold Race nog eens aan de start. De Nederlandse kopvrouw van FDJ-Suez moest echter tevreden zijn met een 20ste plaats. Marc Sergeant begreep niet dat FDJ-Suez niet vol de kaart trok van Vollering, maar de Nederlandse was ook vroeg in de wedstrijd ten val gekomen. "Elk jaar zijn daar valpartijen", zuchtte Vollering over bij In de Leiderstrui over een punt net voor de Bergseweg. Volgens Vollering gaat het daar even omhoog en daarna weer naar beneden, met ook enkele lage verkeerseilandjes. "Dat staat heel slecht aangegeven.Als je in het midden van het peloton zit, achterin, zie je het gewoon niet aankomen." Vollering testte de benen nog eens op de Cauberg Vollering verzwikte haar voet bij die valpartij en vond het dan ook prima dat Labous in de kopgroep haar kans zou gaan. De Française kon het uiteindelijk niet afmaken en moest tevreden zijn met de vierde plaats. Op de laatste beklimming van de Cauberg testte Vollering nog eens de benen. "Ik reed daar nog weg en uiteindelijk kon alleen Liane Lippert nog volgen. Dat geeft wel vertrouwen richting de komende koersen", besloot Vollering nog.