Is Pogacar ook te kloppen in Luik? Zijn ploeg zag fout in de Amstel én er speelt ook iets anders

Tadej Pogacar die nog wordt teruggehaald als hij solo op kop rijdt, dat komt niet heel veel voor. Mag Remco Evenepoel hoop koesteren dat hij de wereldkampioen dan kloppen in Luik-Bastenaken-Luik?

Iets meer dan acht maanden geleden was het dat Tadej Pogacar nog iemand zag terugkeren uit de achtergrond toen hij alleen op kop reed. In de elfde rit van de Tour dichtte Vingegaard een gat van zo'n halve minuut en klopte Pogacar ook in de sprint.

In de Amstel Gold Race reden Evenepoel en Skjelmose ook zo'n halve minuut dicht op Pogacar. De wereldkampioen hoopte dat de achtervolgers naar elkaar zouden kijken, maar dat gebeurde niet. En ook de tegenwind was een spelbreker.

Te vroege aanval en lang voorjaar van Pogacar

Bij UAE Team Emirates-XRG waren ze niet verrast dat de solo van Pogacar niet standhield. Want het was niet de bedoeling dat Pogacar al op iets minder dan 50 kilometer zou vallen met Julian Alaphilippe.

"Ons plan was om op dertig à veertig kilometer van de finish te versnellen en te zien wat er dan gebeurde", zegt CEO Mauro Gianetti bij Het Nieuwsblad. En Gianetti wijst nog een andere reden aan.

Pogacar begon zijn voorjaar al op 8 maart in de Strade Bianche, maar reed in totaal wel maar vijf klassiekers. Toch is het ook voor Pogacar stilaan tijd voor wat rust. "Zijn voorjaar duurt al heel lang", besloot Gianetti nog.