Jan Bakelants ziet alle alarmbellen afgaan bij Belg én topploeg: "Echt ontstellend zwak"

Red Bull-BORA-hansgrohe was wellicht ploeg waarvan dit voorjaar misschien wel de grootste stap vooruit werd verwacht. Maar heel wat aanwinsten van de ploeg renderen voorlopig niet, inclusief Maxim Van Gils.

Met een ritzege en een vierde plaats in de Ruta del Sol begon Maxim Van Gils nog goed aan het seizoen bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe. Die ruilde hij afgelopen winter in voor Lotto, waar hij vertrok.

Sinds die Ruta del Sol is het echter wachten op een uitschieter bij Van Gils. Hij werd 19de in Milaan-Sanremo en zesde in de voorlaatste rit van de Ronde van het Baskenland, in de Amstel Gold Race gaf hij op na een valpartij.

Bakelants streng voor Red Bull-BORA-hansgrohe

"Het is alarmerend aan het worden en bij uitbreiding de prestaties van Red Bull-BORA-hansgrohe", zegt Jan Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Echt ontstellend zwak. Met al het geld dat daar is ingepompt..."

Van Gils krijgt in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik nog twee kansen deze week, maar het zal toch al bijna van moeten zijn, denkt Bakelants. "Anders lijkt hij toch een prijs te betalen voor zijn turbulente winter."

"Ik heb ook niet de indruk dat er snel beterschap zit aan te komen." Aan Van Gils om woensdag in de Waalse Pijl, waar hij vorig jaar derde werd, om het tegendeel toch te bewijzen.