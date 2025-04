'Maxim Van Gils krijgt verdict na valpartij en opgave in de Amstel Gold Race'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ook de Amstel Gold Race is voor Maxim Van Gils een teleurstelling geworden, hij moest opgeven na een valpartij. De schade lijkt gelukkig wel mee te vallen.

In de Ronde van het Baskenland reed Maxim Van Gils al wat anoniem rond, enkel in de voorlaatste rit stak hij zijn neus aan het venster met een zesde plaats. In de heuvelklassiekers wilde hij eindelijk eens een goed resultaat neerzetten.

Dat lukte echter niet in de Amstel Gold Race. Van Gils was betrokken bij de valpartij veroorzaakt door Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG), waar ook Remco Evenepoel bij lag door de wegspringende fiets van Narvaez.

Van Gils kan starten in de Waalse Pijl

Van Gils sprong nog weer op de fiets, maar keek aan tegen een achterstand van vijf minuten en gaf op. Volgens HLN valt de schade mee bij Van Gils, hij zou enkel wat schaafwonden hebben opgelopen bij zijn val.

De deelname van Van Gils aan de Waalse Pijl woensdag en Luik-Bastenaken-Luik zondag zou dan ook niet in het gedrang komen. En dus mag hij nog altijd dromen van een mooi resultaat dit voorjaar.

Vorig jaar werd Van Gils nog derde in de Waalse Pijl en vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Bij zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe hopen ze dat Van Gils of een van zijn ploegmaats het teleurstellende voorjaar toch nog wat kan redden.