Moet Lotto van koers veranderen met toptalent Jarno Widar? "Heeft hij nog veel werk aan"

Jarno Widar (19) maakte opnieuw veel indruk met zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Heeft hij echter niet meer behoefte aan wedstrijden bij de profs rijden?

Vorig jaar deed Jarno Widar het fantastisch in zijn eerste jaar bij de beloften. Hij won de Alpes Isère Tour, de Giro Next Gen en de Giro della Valle d'Aosta. Toch besliste hij samen met Lotto om nog een jaartje verder te groeien bij de beloften.

Met succes, want Widar won afgelopen zaterdag Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Nog maar eens een bevestiging van zijn talent, maar voor ex-renner Jelle Vanendert kwam die overwinning niet onverwacht.

Moet Widar meer bij de profs rijden?

Hij zou Widar en Lotto dan ook aanraden om meer profwedstrijden te rijden, dit seizoen al. Hij begrijpt de keuze om nog een jaar te groeien bij de beloften. "Maar als hij echt wel bijleren moet hij de sprong naar de elite maken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Dan heeft Vanendert het onder meer over de Ronde van Kroatië of de Ronde van Slovenië, rittenkoersen die niet tot de WorldTour behoren. Volgens Vanendert kan Widar enkel daar aan zijn zwakke punt werken.

"We weten dat hij nog werk heeft aan zijn positionering, maar dat zal hij niet meer leren tussen zijn leeftijdsgenoten. Bij de profs is positionering erg belangrijk, al erg vroeg in de wedstrijd. Het zou zijn leerproces enorm versnellen."