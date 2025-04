Soudal Quick-Step niet te spreken over ploeg van Pogacar: "Was gewoon bewust"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wat UAE Team Emirates-XRG in de Ronde van Vlaanderen overkwam, deed de ploeg van Tadej Pogacar nu zelf. En dat was niet naar de zin van Remco Evenepoel en co.

In de Ronde van Vlaanderen besloot Arkéa-B&B Hotels om de gashendel open te draaien toen Tadej Pogacar een plaspauze nam. De ploeg van de wereldkampioen deed volgens Soudal Quick-Step hetzelfde toen Evenepoel aan de kant stond. "Ze reden redelijk bewust vol door, vond ik", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij Het Nieuwsblad. Na de valpartij van Evenepoel op zo'n 100 kilometer van de streep vond Lodewyck ook dat UAE zich niet echt inhielden. Evenepoel moest lang achtervolgen na valpartij Volgens Pogacar en co reed er op dat moment een sterke kopgroep weg die ze niet te veel vrijheid konden geven. "De kopgroep was echt wel binnen schot, dat kon het probleem niet zijn. Maar goed, zij doen hun koers, wij doen onze koers", zegt Lodewyck. Maar dat ze echt versnelden, dat ontkende Pogacar ook. Zijn ploegmaat Domen Novak reed zoals Tim Declercq namelijk al 150 kilometer op kop van het peloton. Zo veel sneller ging het dus niet volgens de wereldkampioen. Evenepoel moest lang achtervolgen na zijn valpartij, wat hem naar eigen zeggen uiteindelijk ook nekte in de finale. In de sprint was Evenepoel net niet meer fris genoeg om Skjelmose en Pogacar nog te kloppen.