Vierde plaats met stevige opsteker? Bakelants ziet Van Aert als "morele winnaar" van de Amstel

Voor de derde zondag op rij moest Wout van Aert tevreden zijn met een ondankbare vierde plaats. Toch ziet Jan Bakelants daar iets positiefs in voor Van Aert, ook met het oog op de Giro.

In Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl verloor Wout van Aert verrassend de sprint van respectievelijk Neilson Powless en Remco Evenepoel. Maar al het hele jaar overtuigde de sprint van Van Aert niet.

In de Amstel Gold Race won Van Aert wel de sprint voor de vierde plaats, al was dat de laatste 50 meter ook vanuit het zadel. "Tussen de gewone stervelingen is Wout van Aert de morele winnaar van de koers gisteren", stelde Jan Bakelants tijdens de live-uitzending op VRT1.

Van Aert wint sprintje voor de vierde plaats

"Hij heeft nog eens een sprint gewonnen na een lastige koers tegen snelle mannen zoals Matthews en Pidcock. Het was weliswaar voor de vierde plek, maar het zal Wout veel deugd doen", denkt Bakelants echter.

Want Matthews is niet traag aan de meet, hij won in Milaan-Sanremo toch de sprint voor de vierde plaats en klopte toen onder meer Pedersen. "Dan mag je die sterke sprint van Van Aert gisteren niet zomaar wegrelativeren."

En dat kan ook een opsteker zijn richting de Giro. Daar is Olav Kooij normaal het speerpunt in de sprint, maar de Nederlander brak in Gent-Wevelgem nog zijn sleutelbeen en het is afwachten of hij op tijd fit zal zijn. Krijgt Van Aert zo toch zijn kans in de sprint?