Zonneveld weet waar de ligt zwakte van Evenepoel: "Dat kan hij gewoon niet"

Remco Evenepoel kon Tadej Pogacar tot de orde roepen in de Amstel Gold Race, maar vergat misschien wel om het ook af te maken. Volgens Thijs Zonneveld had dat wel degelijk gekund voor Evenepoel.

Samen met Mattias Skjelmose haalde Remco Evenepoel als eerste dit jaar Tadej Pogacar terug tijdens een solo van de wereldkampioen. Een sterke prestatie, maar onder meer José De Cauwer wees er al op dat Evenepoel niet overal overtuigde.

Ook Thijs Zonneveld zag hetzelfde. "Wat ik heel interessant vindt: op zo'n zware klim als de Keutenberg, terwijl hij zegt dat hij de sterkste man in koers is, kan hij jongens als Powless en Healy niet uit het wiel kan rijden", zegt Zonneveld bij In de Waaier.

"Maar als ze boven komen, dan wel. Hij heeft gewoon niet die absolute punch om bergop het verschil te maken", ziet Zonneveld toch een mogelijke zwakte bij Evenepoel. En dan zag Zonneveld ook nog een foutje bij Evenepoel.

Evenepoel gokte op zijn sprint

Hij probeerde namelijk niet aan te vallen op de laatste beklimming van de Cauberg en daar ziet Zonneveld dan weer de Brabantse Pijl een invloed spelen. "Ik denk eerlijk gezegd dat die sprint van vrijdag nu tegen hem heeft gewerkt."

"Evenepoel heeft een kans laten liggen op de Cauberg. Als hij op het steilste stuk daar aangaat, dan had hij er één, misschien wel twee afgereden", denkt de Nederlander. Evenepoel gokte op zijn sprint, zette te vroeg aan en werd derde.