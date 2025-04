"Een schande": Patrick Lefevere mengt zich in discussie over boete in de koers

In de Tour of the Alps pakte Giulio Ciccone de eerste rit. De Italiaan gooide zijn zonnebril in het publiek, maar werd daarvoor bestraft.

Sinds jaar en dag heeft de Italiaan Ciccone de gewoonte om bij een overwinning zijn zonnebril in het publiek te gooien. In de Tour of the Alps leverde dat hem echter een sanctie op. Ciccone kreeg 250 Zwitserse frank boete en verliest ook 15 UCI-punten. “Weggooien van een zonnebril in een onzorgvuldige manier aan de finish”, klinkt het. “Ik heb niet zoveel brillen mee, dus misschien moet ik de ploeg maar eens vragen voor meer”, lachte de Italiaan tijdens de persconferentie, maar de wedstrijdjury kon daar niet mee lachen. Ploegleider Steven de Jongh van Lidl-Trek vond de boete maar niks. “Ik hoop dat de UCI een fout heeft gemaakt. Dit is al jaren zijn zegegebaar! Sport is emotie. Er is geen boete nodig”, schrijft hij op X. Ook Patrick Lefevere vindt de boete niet nodig. “Een schande, deze boete.” Het jongetje dat de bril kon oprapen was alvast heel blij met zijn vondst.





