Soudal Quick-Step moet wijziging doorvoeren voor Waalse Pijl, Evenepoel kan niet rekenen op man-in-vorm

Soudal Quick-Step moet nog een wijziging doorvoeren in zijn selectie voor de Waalse Pijl. Remco Evenepoel krijgt nog een extra Belg in steun.

Soudal Quick-Step maakte maandag al zijn selectie bekend voor de Waalse Pijl, maar heeft een dag later toch zijn selectie weer wat moeten aanpassen. De Duitser Maximilian Schachmann komt woensdag niet aan de start.

Schachmann kwam zondag in de Amstel Gold Race ten val, maar werd wel nog 53ste op iets meer dan zeven minuten van winnaar Skjelmose. In de selectie voor de Waalse Pijl wordt Schachmann vervangen door Louis Vervaeke.

Evenepoel zal in de Waalse Pijl zo bijna een volledige Belgische ploeg rond zich krijgen. Naast Vervaeke staan ook Junior Lecerf, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Mauri Vansevenant aan de start. Nederlander Pascal Eenkhoorn is de enige niet-Belg in de ploeg.

Schachmann gespaard voor Luik-Bastenaken-Luik?

Dat Schachmann woensdag de Waalse Pijl niet rijdt, is wellicht om hem te sparen voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Naast Ilan Van Wilder kan Schachmann een belangrijke schakel worden in de strijd tegen Tadej Pogacar.

Schachmann maakte begin april nog veel indruk in de Ronde van het Baskenland met winst in de openingstijdrit en ook twee derde plaatsen. In het eindklassement werd Schachmann ook derde, op net geen twee minuten van Joao Almeida.