Toon Aerts kent zijn eerste koersen die hij zal rijden voor Lotto

Door de samenwerking tussen veldritploeg Deschacht-Hens-FSP en Lotto kan Toon Aerts uitkomen voor de Belgische wegploeg. Aerts kent nu zijn eerste koersen.

Toon Aerts en ploegmaat Victor Van de Putte kunnen de veldrijders van Deschacht-Hens-FSP uitkomen voor Lotto. De Belgische wegploeg kan zo talenten uit het veldrijden kansen geven en Aerts is een aanvulling op de selectie van de ploeg.

Daardoor kan Toon Aerts grotere wedstrijden rijden op de weg, vorig jaar moest hij tevreden zijn met eendagskoers op het 1.1-niveau en rittenkoersen op het 2.2-niveau. Bij Lotto zal Aerts wedstrijden van hoger niveau kunnen rijden.

Programma Toon Aerts

Bij WielerFlits heeft sportief manager Kurt Van de Wouwer bevestigd dat Aerts zijn debuut zal maken voor Lotto in de Rund um Köln (1.1) op 18 mei. In juni zal Aerts ook enkele wedstrijden in België rijden.

Dat zullen de Heistse Pijl (7 juni), Antwerp Port Epic (9 juni), Dwars door het Hageland (14 juni) en de Baloise Belgium (18 tot 22 juni). Die laatste wedstrijd is een koers van het 2.Pro-niveau. En daar heeft Aerts goede herinneringen aan.

In 2021 werd Aerts zesde in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour en 18de in de tijdrit. Hij hield stand en werd ook negende in het eindklassement. In 2019 werd Aerts ook al eens zesde in de Baloise Belgium Tour.