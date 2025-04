Van Aert en Benoot op het matje geroepen door Visma-Lease a Bike: "Mag niet gebeuren"

Wout van Aert en Tiesj Benoot zaten mee in de finale van de Amstel Gold Race, maar moesten tevreden zijn met ereplaatsen. Bij Visma-Lease a Bike hadden ze wel wat meer verwacht.

Met een vierde plaats moest Wout van Aert voor de derde zondag op rij tevreden zijn met de meest ondankbare plaats in de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix werd Van Aert ook al vierde.

Er had misschien wel meer in gezeten voor Van Aert, gaf hij achteraf ook toe. Op het moment dat Evenepoel wegreed uit het groepje en op zoek ging naar Skjelmose, maakte Van Aert naar eigen zeggen een inschattingsfout.

Van Aert of Benoot hadden moeten reageren op Evenepoel

Ook bij Visma-Lease a Bike hadden ze verwacht dat Van Aert of Benoot hadden gereageerd op Evenepoel. "Verwijten doe ik ze niet", zegt ploegleider Arthur van Dongen bij In de Leiderstrui. "Maar het is wel het enige wat ze laten liggen hebben."

"Remco mag daar natuurlijk niet wegrijden. Tiesj of Wout had daar mee moeten zitten, dus dat is het enige wat niet goed is gegaan." Want uiteindelijk bleek dat ze in dat geval wel voor de zege hadden konden rijden.

Van Aert won de sprint om de vierde plaats, Benoot werd achtste. Om de vierde plaats van Van Aert was er wel tevredenheid. "Het zag er goed uit. Voor zijn gevoel is het wel een positieve afsluiter van dit voorjaar", besloot Van Dongen nog.