"Daar kom ik nu wel achter": José De Cauwer confronteert Tom Dumoulin met hoop geld die hij liet liggen

Tom Dumoulin stopte op zijn 31ste met koersen. Hij had het mentaal helemaal gehad met wat zijn favoriete sport was geweest.

Voor José De Cauwer was het toch wel schrikken dat Tom Dumoulin stopte met koersen. Zeker omdat hij nog bijzonder jong was voor een renner.

“Weet je wat ik fascinerend vind? Jij bent al gestopt op je éénendertigste. Dat wil zeggen dat je minstens drie goeie jaren hebt gemist”, vertelt De Cauwer aan Het Nieuwsblad.

En zo miste hij ook heel wat centen. “Voor een renner van jouw niveau is dat ruwweg vijf miljoen euro. Dat krijg je de komende dertig jaar niet meer bij elkaar verdiend.”

“Daar kom ik nu wel achter, ja”, reageert Dumoulin op de uitspraken van De Cauwer die nog altijd niet kan begrijpen dat het plots niet meer leuk was voor de Nederlander om te koersen.

“Op het einde was ik zelf een stukje geworden in de puzzel van een ander. Ik was alleen nog maar de uitvoerende partij”, reageert Dumoulin.

“De diëtist zei me: zo en zo ga je eten. De trainer zei: zo en zo ga je trainen en daar en daar ga je koersen. Zonder echt te vragen: hoe sta jij daarin of hoe voel jij je daarbij? Daar ben ik op vastgelopen”, besluit de Nederlander.