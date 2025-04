Geen begrip voor Demi Vollering die zich verraden voelt door landgenote

Anna van der Breggen was drie jaar ploegleider. Nu rijdt ze opnieuw in het peloton mee en hoopt ze op haar 35ste nog heel wat zeges te pakken.

Lotte Kopecky liet al weten dat Anna van der Breggen veel meer complementair met haar is dan de vertrokken Demi Vollering. “Als je per se dingen wil en iemand anders staat dat voor jouw gevoel in de weg, dan gaat dat niet goed samen”, zegt Van der Breggen aan Het Nieuwsblad.

“Maar geen kwaad woord over Demi, dat was gewoon een logische ontwikkeling naarmate ze beter werd: zij kan nu eenmaal ook alle koersen winnen.” Van der Breggen was de trainer van Vollering en kent al haar geheimen. Vollering voelde zich dan ook verraden toen Van der Breggen haar comeback aankondigde.

Van der Breggen heeft geen begrip voor dat gevoel. “We hadden vroeger al tegen elkaar gekoerst, toen ze nog niet bij onze ploeg zat. Later werden we ploegmaats. Zij kent mij dus ook goed. Nu ben ik haar concurrente, maar dat is niet anders dan dat ze concurrentes heeft van andere ploegen.”

In de Strade Bianche kon ze het Vollering al knap lastig maken, maar van binnenpretjes was geen sprake. “Nee, ik was gewoon blij dat ik daar al in haar wiel kon zitten, al was het op het tandvlees. In de finale zat ik daar alleen van onze ploeg.”

Vandaag moet Van der Breggen noodgedwongen forfait geven voor de Waalse Pijl.