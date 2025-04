Jurgen Foré dringt aan op bijzonder groot nieuw project: "Misschien al in 2026"

De koers blijft kijken naar een nieuw businessmodel. De voorzet daarvoor is al eventjes geleden gegeven met de zogenaamde Super League.

Enkele maanden geleden werd er al gesproken over de Super League in het wielrennen. Het One Cycling-project zou er komen met de hulp van investeerders uit Saudi-Arabië.

Visma-Lease a Bike, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek en ook Soudal-QuickStep zien er wel graten in. Het laatste duwtje zou wel eens heel binnenkort gegeven kunnen worden.

“Met One Cycling hebben we voor ogen om de huidige WorldTour wat te veranderen of te vervangen”, legt CEO Jurgen Foré van Soudal-QuickStep uit in De Ochtend op Radio 1. “Ik denk dat er op termijn een One Cycling-circuit zal komen in plaats van de WorldTour.”

Het draait uiteindelijk allemaal om de centen. In de eerste drie jaar zou er om en bij de 250 miljoen euro in het project geïnvesteerd worden.

“Wij hebben geen stadion of uitzendrechten. Er komt op dit moment helemaal niks naar de acteurs in het wielrennen. Wij zijn als ploeg voor meer dan 95 procent afhankelijk van wat sponsors aan ons willen spenderen.”

Het voorbije anderhalf jaar is er volgens Foré heel wat gebeurd. “Een beter en aantrekkelijk product, met de beste renners die tegen elkaar koersen, zorgt voor een betere uitstraling. Ik hoop dat het er komt, misschien al vanaf 2026.”

Hoe het concreet eruit zal zien is nog maar een vraag. “We willen de kalender wel duurzamer maken en op een verstandigere manier de wereld rondreizen. En de grote Belgische klassiekers en de grote rondes zullen nog altijd heel prominent op de kalender staan”, besluit Foré.