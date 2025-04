Michel Wuyts trekt duidelijke conclusie na het voorjaar van Wout van Aert

Met de Amstel Gold Race zit het voorjaar van Wout van Aert erop. Michel Wuyts maakt een balans op voor onze landgenoot.

Wout van Aert reed zondag met de Amstel Gold Race zijn laatste koers van het voorjaar. Onze landgenoot moest vrede nemen met een vierde plaats.

Wat een reeks ereplaatsen heeft hij dit voorjaar verzameld: tweede in Dwars door Vlaanderen, vierde in de Ronde van Vlaanderen, vierde in Parijs-Roubaix, tweede in de Brabantse Pijl en weer vierde in de Amstel Gold Race.

De grote ambitie was ofwel de Ronde van Vlaanderen ofwel Parijs-Roubaix winnen, maar dat zat er dit jaar helemaal niet in. “Het gevoel is dubbel”, zegt Michel Wuyts in de HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’.

Ook voor Van Aert moet het een raar gevoel zijn om een dergelijk voorjaar te rijden. “Hij zal erin gestapt zijn met het gevoel dat het weer eens een keertje moest.” En toch kwam die grote vis helemaal niet.

“Maar hij mag ook niet té ontgoocheld zijn”, aldus Wuyts. “Hij heeft zaken neergezet waar hij op verder kan bouwen. De hoop om in de rest van het seizoen en volgend voorjaar beter te doen, is gelegitimeerd.”