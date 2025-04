"Op weg naar de ondergang": zoveel miljoenen heeft Arkéa-B&B Hotels snel nodig

Eind vorig jaar werd duidelijk dat het voorbestaan van Arkéa-B&B Hotels in gevaar was. Dat is ondertussen nog een pak dichterbij gekomen.

Arkéa-B&B Hotels verkeert in moeilijk financieel water. De Franse wielerploeg lijkt ondertussen heel erg dicht bij het einde te zitten. Teammanager Emmanuel Hubert windt er in een interview met Le Parisien helemaal geen doekjes meer om. “De contracten met de huidige sponsoren lopen eind 2025 af”, klinkt het. “Als ik geen garantie heb dat deze overeenkomsten worden verlengd, weet ik niet wie ik in de toekomst nog kan vertrouwen”, vertelt hij. En er moet veel geld gevonden worden. “We moeten ergens 25 miljoen euro zien te vinden. Als ik geen partners kan vinden, is het afgelopen. We zijn op weg naar de ondergang.” Hubert had nog gehoopt het tij te keren. “Ik voel verdriet, onrecht en frustratie. Ik ben al twintig jaar teammanager, ken de wielersport op mijn duimpje en ik heb deze ploeg met bloed, zweet en tranen opgebouwd.” De renners zijn perfect op de hoogte van de situatie en kregen alle ruimte om met andere ploegen te onderhandelen omdat er geen zekerheid is. “Als ze elders aan de slag kunnen, dan zeg ik tegen ze: grijp die kans. Ik ben er niet om ze tegen te houden, integendeel. Ze zijn geen slaven. Ik wil dat ze opties hebben, al is het als teammanager nooit makkelijk om een renner te zien vertrekken”, besluit Hubert.