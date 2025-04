Pogacar en Evenepoel zeggen hoe ze elkaar van de zege zullen houden in Waalse Pijl

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel starten vandaag in de Waalse Pijl. Allebei hebben ze hun plannetje klaar om elkaar te snel af te zijn.

De Waalse Pijl, dat zou ook wel eens weer een duel kunnen worden tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. En wie weet gaat er weer een derde hond met het been lopen.

De twee oogden ontspannen voor de koers, maar weten allebei maar al te goed dat ze met elkaar zullen moeten afrekenen. En daarvoor hebben ze allebei hun plannetje klaar.

“Elke keer ik deze Waalse Pijl heb gereden, ging het beter op de Muur van Hoei”, vertelde Tadej Pogacar aan Sporza voor de start.

Hij weet wat Evenepoel van plan is. “Het zou kunnen dat Remco eerder aanvalt. Die stukken tussen de klimmetjes moeten hem liggen. Maar wij zullen dat met de ploeg wel oplossen”, gaat hij verder.

Ook Evenepoel zelf weet hoe hij Tadej Pogacar kan kloppen, net als heel wat anderen. “We moeten proberen om de explosieve mannen zoveel mogelijk af te matten”, vertelt onze landgenoot.

“Na een lastige koers is een drieminutenwaarde (de sprint op de Muur) toch nog iets anders. Dat zagen we ook in de sprints in de voorbije koersen”, besluit de kopman van Soudal-QuickStep.