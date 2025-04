Trainer doet lyrische uitspraken over Thibau Nys: "Mooier dan Mathieu van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het zijn de dagen van debuut voor Thibau Nys. Zondag werd hij twaalfde in zijn eerste Amstel Gold Race.

Spannende tijden voor Lidl-Trek en Thibau Nys. Onze landgenoot rijdt heel wat koersen dit jaar voor het eerst in zijn carrière. Dat is vandaag ook het geval in de Waalse Pijl.

Trainer Paul Van Den Bosch werkt al jaren met junior Nys maar zag zondag toch de ontgoocheling bij zijn discipel, omdat hij ‘maar’ twaalfde was.

“Zelf was hij wat ontgoocheld”, zegt Van Den Bosch aan Het Laatste Nieuws. “Maar ik blijf het tot vervelens toe herhalen: step by step. Die stappen moet hij nog zetten, zonder er één te willen overslaan. Hij zit nog in een leerproces. Maar zeker ook op schema.”

De vergelijking met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel wordt snel gemaakt, maar dat houdt volgens zijn trainer helemaal geen steek, zo zet hij zijn betoog verder.

“Tuurlijk is Thibau geen Pogacar, die op z’n 20ste de Tour won. Misschien wordt hij ook geen Van der Poel. Maar de nuchtere vaststelling is wel dat hij nu al mooiere dingen heeft gewonnen dan Mathieu destijds op z’n 22ste”, besluit hij.