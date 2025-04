Verwachtingen over Evenepoel lagen totaal anders: "Heel veel collega's angst aangejaagd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag staat de Waalse Pijl op de agenda. Veel ogen zijn echter al gericht op het duel tussen Evenepoel en Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik.

Een opwarmertje zullen we de Waalse Pijl van vandaag maar noemen. Waar het echt om gaat deze week is de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik.

“Voor mij is Remco zondag de topfavoriet”, valt Thomas De Gendt bij Het Nieuwsblad meteen met de deur in huis. “Hij heeft de frisheid en de honger om te winnen. Zijn vorm is alvast stijgende.”

Vooral de zege tegen Wout van Aert in zijn eerste koers na zijn zware valpartij heeft ontzettend veel indruk gemaakt bij zijn collega’s in het peloton, zo voegt De Gendt er aan toe.

“Door Wout in de Brabantse Pijl te kloppen in de spurt, heeft hij heel veel collega’s angst aangejaagd. Remco mag met veel renners naar de finish gaan, hij zal ze kloppen. Dus wil je winnen, dan moet je van Remco wegrijden.”

Het parcours, daar moet hij volgens De Gendt niet mee inzitten. “Op de steile beklimmingen, genre Roche-aux-Faucons, is Tadej nog in het voordeel, maar die zijn niet lang genoeg voor hem om een definitieve kloof te slaan.”